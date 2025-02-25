Все новейшие Porsche 911 отозваны в США из-за слишком ярких фар

Обновленное семейство не соответствует требованиям безопасности

Все новейшие Porsche 911 отозваны в США из-за слишком ярких фар. Представитель марки подтвердил Motor1.com, что купе и кабриолеты 2024 года выпуска с инновационной системой матричных светодиодных фар HD-Matrix ждут у официальных дилеров. В Северной Америке под отзыв попало 878 автомобилей в кузове 992.2. Всё дело в регулировке фар при активации противотуманок: головная оптика светит слишком низко, что противоречит Федеральному стандарту.