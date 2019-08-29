Porsche представила электрический болид для дебютного сезона в Формуле-Е

Руководитель автоспортивного направления Мальте Хюнеке заявил, что Porsche «заложила основы этого проекта еще выступая в WEC в категории LMP1, так как именно тогда появилась идея о создании трансмиссии для болида Формулы-Е». Он добавил, что технологии, которые использовались при строительстве нового агрегата, были полностью заимствованы у серийного электрокара Porsche Taycan.

В ближайших планах Porsche – протестировать болид перед началом официальных предсезонных испытаний. Они пройдут в октябре на трассе в Валенсии.