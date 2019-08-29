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17:56

Porsche представила электрический болид для дебютного сезона в Формуле-Е

Машина получила индекс 99X Electric

Компания Porsche готовится к своему первому сезону в Формуле-Е, который стартует в ноябре 2019 года. Незадолго до дебютной гонки появились фотографии и подробности о болиде 99X Electric, который будут пилотировать Андре Лоттерер и Нил Джани.

Руководитель автоспортивного направления Мальте Хюнеке заявил, что Porsche «заложила основы этого проекта еще выступая в WEC в категории LMP1, так как именно тогда появилась идея о создании трансмиссии для болида Формулы-Е». Он добавил, что технологии, которые использовались при строительстве нового агрегата, были полностью заимствованы у серийного электрокара Porsche Taycan.

В ближайших планах Porsche – протестировать болид перед началом официальных предсезонных испытаний. Они пройдут в октябре на трассе в Валенсии.

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Что касается упомянутого Taycan, то до его премьеры остались считанные дни – электрический седан покажут 4 сентября. Ранее Porsche поделилась подробностями о результате предсерийного «Тайкана» на Нюрбургринге: электрокар проехал 20,6 километра за 7 минут и 42 секунды, а на финишной прямой разогнался до 259 километров в час.

Посмотрите, как Porsche Taycan показал себя на Нюрбургринге

Серийная модель появится на рынке в трех модификациях: Taycan, Taycan S и Taycan Turbo. В «базе» заднеприводный электрокар получит батарею на 80 киловатт-часов и электромотор мощностью 326 либо 381 лошадиная сила. Вариант 4S с двумя электромоторами (суммарная отдача 435 или 490 лошадиных сил) оснастят аккумулятором емкостью 96 киловатт-часов, а установка топового Turbo будет выдавать 629 сил.

По состоянию на сегодняшний день, компании Porsche удалось собрать более 30 тысяч предзаказов на новинку.