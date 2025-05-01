Porsche готова отказаться от электрокаров, но только в одной стране

Впрочем, решение будет принято после того, как немецкая фирма оценит спрос на Macan EV и будущий Cayenne EV на длинной дистанции. Флагманский электрокроссовер ждут в конце 2025 года. Судя по заявлениям Porsche, дешёвой новинка не будет. Любопытно, что Оливер Блюме не считает Xiaomi SU7 Ultra конкурентом, так как «китаец» не может сравниться с ходовыми качествами Porsche. Однако седан из Поднебесной стоит вчетверо дешевле Taycan Turbo GT.