Porsche разработает летающий автомобиль совместно с Boeing

На первом этапе фирма Porsche будет сотрудничать с «дочкой» Boeing — компанией Aurora Flight Sciences. В январе коллектив «Авроры» провёл первые лётные испытания автономного пассажирского беспилотника с вертикальным взлётом и посадкой.

Тема «воздушной мобильности» набирает обороты, и к ней проявляют интерес даже государственные структуры. В 2017 году немецкий стартап Volocopter и министерство транспорта Дубая провели испытания прототипа беспилотного летающего такси. Власти города рассчитывают в ближайшие пять лет сделать пассажирские мультикоптеры одним из видов общественно транспорта — пассажиру достаточно будет вызвать дрон с помощью приложения на смартфоне, как машину Uber.