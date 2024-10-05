Porsche бесплатно заменит шины и детали подвески на всех Carrera GT

Всего было сделано 1270 экземпляров Porsche Carrera GT, поэтому по самым скромным подсчётом отзыв обойдётся в 150 миллионов долларов. Однако взамен в Штутгарте получат контакты владельцев суперкаров и смогут использовать эту информацию для потенциальной перепродажи будущих моделей, например, гиперкара следующего поколения. Также Porsche страхуется от негативных новостей: именно на Carrera GT разбился насмерть Пол Уокер, и звучали мнения, что среднемоторная модель слишком опасна для дорог общего пользования.