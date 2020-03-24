Porsche Cayenne подготовили к путешествую по Африке

В интервью сайту Crazy About Porsche Остуайдзен рассказал, что последние несколько лет работал креативщиком-стратегом в крупной компании, занимающейся промышленным и автомобильным дизайном. А когда его контракт закончился, он решил вернуться в родной Кейптаун необычным способом — на лифтованном Porsche через весь Африканский континент. В постройке машины ему помог немецкий тюнер Delta 4x4.
Кроссовер Porsche Cayenne первого поколения, который и стал основой для внедорожника Остуайдзена, выпускался с 2003 по 2010 год. В зависимости от версии модель оснащалась бензиновыми двигателями объемом 3,2-4,8 литра или дизелем 3.0.
Проработка деталей проекта и постройка внедорожника заняли около года. Первым делом «Кайен» оборудовали багажником Front Runner, где теперь хранится палатка, навес и две 20-литровые канистры топлива. Затем в багажник установили органайзер с запираемыми ящиками, а на двери с помощью крепления Mirack повесили запасное колесо.
Помимо этого, модернизированному Porsche Cayenne достались прожекторы PIAA и завышенная подвеска с доработанными пневмобаллонами. По словам Остуайдзена, он планирует изредка съезжать со скоростных шоссе, и эти доработки могут быть весьма полезны. Ориентировочно путешествие займет три — четыре месяца.
В начале этого года австралиец Дэн Грек рассказал, как он 999 дней путешествовала по Африке и всё это время жил в палатке, установленной на крыше Jeep Wrangler Rubicon. В списке доработок его машины есть лифт-комплект подвески American Expedition Vehicles (плюс 63,5 миллиметра), усиленные бамперы с защитными пластинами, крепление для запасного колеса, лебедка Warn Zeon 10-S с облегченным синтетическим тросом, реечный домкрат и несколько блоков дополнительного освещения.