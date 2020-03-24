Porsche Cayenne подготовили к путешествую по Африке

В начале этого года австралиец Дэн Грек рассказал, как он 999 дней путешествовала по Африке и всё это время жил в палатке, установленной на крыше Jeep Wrangler Rubicon. В списке доработок его машины есть лифт-комплект подвески American Expedition Vehicles (плюс 63,5 миллиметра), усиленные бамперы с защитными пластинами, крепление для запасного колеса, лебедка Warn Zeon 10-S с облегченным синтетическим тросом, реечный домкрат и несколько блоков дополнительного освещения.