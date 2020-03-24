Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
11:33

Porsche Cayenne подготовили к путешествую по Африке

Кроссоверу увеличили дорожный просвет и добавили ряд аксессуаров

Алексей Носаченко
Немецкое тюнинг-ателье Delta 4x4 построило внедорожный Porsche Cayenne, на котором его владелец, Шейн Остуайдзен, собирается проехать по маршруту Австрия — Южная Африка. Специально для этого путешествия автомобиль получил лифт-комплект подвески, дополнительные прожекторы и крепление для запасного колеса.

В интервью сайту Crazy About Porsche Остуайдзен рассказал, что последние несколько лет работал креативщиком-стратегом в крупной компании, занимающейся промышленным и автомобильным дизайном. А когда его контракт закончился, он решил вернуться в родной Кейптаун необычным способом — на лифтованном Porsche через весь Африканский континент. В постройке машины ему помог немецкий тюнер Delta 4x4.

Кроссовер Porsche Cayenne первого поколения, который и стал основой для внедорожника Остуайдзена, выпускался с 2003 по 2010 год. В зависимости от версии модель оснащалась бензиновыми двигателями объемом 3,2-4,8 литра или дизелем 3.0.

С такого ракурса Porsche Cayenne Остуайдзена напоминает заводскую версию Cayenne S Transsyberia, подготовленную для ралли по маршутру Москва — Улан-Батор.

Проработка деталей проекта и постройка внедорожника заняли около года. Первым делом «Кайен» оборудовали багажником Front Runner, где теперь хранится палатка, навес и две 20-литровые канистры топлива. Затем в багажник установили органайзер с запираемыми ящиками, а на двери с помощью крепления Mirack повесили запасное колесо.

Помимо этого, модернизированному Porsche Cayenne достались прожекторы PIAA и завышенная подвеска с доработанными пневмобаллонами. По словам Остуайдзена, он планирует изредка съезжать со скоростных шоссе, и эти доработки могут быть весьма полезны. Ориентировочно путешествие займет три — четыре месяца.

В начале этого года австралиец Дэн Грек рассказал, как он 999 дней путешествовала по Африке и всё это время жил в палатке, установленной на крыше Jeep Wrangler Rubicon. В списке доработок его машины есть лифт-комплект подвески American Expedition Vehicles (плюс 63,5 миллиметра), усиленные бамперы с защитными пластинами, крепление для запасного колеса, лебедка Warn Zeon 10-S с облегченным синтетическим тросом, реечный домкрат и несколько блоков дополнительного освещения.