Светящиеся вывески дилеров Porsche появились в продаже

Из-за нового закона об энергетике в Калифорнии американские фанаты Porsche получили уникальную возможность приобрести огромные светящиеся вывески, которые украшают дилерские центры марки по всему миру. Набор из семи букв, образующий надпись Porsche общей длиной 4,88 метра, можно приобрести за 12 300 долларов. Дело в том, что в августе 2018 года в американском штате Калифорния был принят закон под названием SB100 Energy, который регламентирует переход на 100% возобновляемые источники энергии к 2045 году.
В частности, данный закон требует, чтобы все световые вывески в штате соответствовали обязательному для Калифорнии закону о потреблении энергии. Из-за этого все 30 калифорнийских дилерских центров Porsche вынуждены были заменить свои вывески на новейшие светодиодные устройства. Старые ламповые вывески были демонтированы, а две из них теперь продаёт некий подрядчик, проводивший работы. Остальные 28 вывесок, по словам продавца, были повреждены при демонтаже или выброшены дилером.