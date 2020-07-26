Светящиеся вывески дилеров Porsche появились в продаже

В частности, данный закон требует, чтобы все световые вывески в штате соответствовали обязательному для Калифорнии закону о потреблении энергии. Из-за этого все 30 калифорнийских дилерских центров Porsche вынуждены были заменить свои вывески на новейшие светодиодные устройства. Старые ламповые вывески были демонтированы, а две из них теперь продаёт некий подрядчик, проводивший работы. Остальные 28 вывесок, по словам продавца, были повреждены при демонтаже или выброшены дилером.