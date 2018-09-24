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12:52

Porsche официально отказалась от дизелей

Компания приняла решение развивать гибридные технологии и электромобильность

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Компания Porsche официально отказалась от выпуска моделей с дизельными двигателям. Вместо этого, немецкий производитель займется совершенствованием гибридных технологий и электромобильности. К 2020 году сумма инвестиций в эти области составит более шести миллиардов евро (466,2 миллиарда рублей).

Модели с дизельными двигателями в линейке Porsche отсутствуют с февраля текущего года, и из-за изменения структуры спроса руководством марки принято решение не предлагать их и в будущем. «Porsche не демонизируют дизель. Он по-прежнему будет важным для двигателестроения, — заявил глава Porsche Оливер Блуме, — Однако как производитель споркаров, для которого дизель всегда был на втором месте, мы решили, что в будущем марка обойдется без него».

В конце февраля текущего года руководитель отдела продаж Porsche Детлев фон Платен опроверг информацию об отказе от дизеля. По его словам, дизельный агрегат должен был появиться у Cayenne и, возможно, Macan.

Электрический прототип Porsche Mission E — предвестник серийного Taycan.

Первый полностью электрический Porsche выйдет на рынок в следующем году. Это будет спорткар Taycan, оснащенный двумя электромоторами суммарной мощностью 600 лошадиных сил. Запас хода электрокара составит 500 километров. К 2025 году производитель обещает, что каждый второй новый «Порше» будет электрифицирован.

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