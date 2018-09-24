Porsche официально отказалась от дизелей

Модели с дизельными двигателями в линейке Porsche отсутствуют с февраля текущего года, и из-за изменения структуры спроса руководством марки принято решение не предлагать их и в будущем. «Porsche не демонизируют дизель. Он по-прежнему будет важным для двигателестроения, — заявил глава Porsche Оливер Блуме, — Однако как производитель споркаров, для которого дизель всегда был на втором месте, мы решили, что в будущем марка обойдется без него».

В конце февраля текущего года руководитель отдела продаж Porsche Детлев фон Платен опроверг информацию об отказе от дизеля. По его словам, дизельный агрегат должен был появиться у Cayenne и, возможно, Macan.