Видео: Фургон столкнул в реку реплику винтажного спорткара

После падения в воду спорткар наполовину затонул. Позднее сотрудникам Unbound удалось получить запись с камеры видеонаблюдения ближайшего кафе, где виден момент аварии. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.
OK, here it is. Enjoy!— Unbound (@unbounders) 4 октября 2018 г.
Video via our on-site coffee shop, Pedlar. (https://t.co/LFdxsxLEjs) pic.twitter.com/ZcnIFYGj6m
В апреле 73-летний житель британского Колчестера во время парковки пробил на своем Porsche 911 Targa 4S стену и свалился в подземный пешеходный переход. Полиция предположила, что пожилой мужчина попросту перепутал педали.