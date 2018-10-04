Американцы превратили Porsche 911 в гибрид

Предложение тюнеров заключается в следующем: вместо маховика на Porsche устанавливается электрический мотор-генератор, собственный блок управления, тяговая батарея емкостью один киловатт-час и инвертор. Режим работы электромотора регулируется в зависимости от скорости автомобиля, количества оборотов коленвала и положения педали акселератора. Обновлять встроенное ПО блока управления можно через специальное приложение для смартфонов.
Блоки управления электромотора и ДВС работают отдельно друг от друга. Стоковым двигателем электрическая система воспринимается, как, например, действия силы тяжести при движении под уклон. Ехать только на электротяге с такой установкой не получится, зато у нее есть функция рекуперации энергии и отдельные контуры охлаждения для электромотора и батареи.
Стоимость кит-комплекта для машин 2012 года и младше составляет минимум 75 тысяч долларов. Кроме того, компания работает над адаптацией установки для Porsche с «воздушными» двигателями, выпущенными с 1965 по 1997 год.