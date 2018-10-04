Американцы превратили Porsche 911 в гибрид

Блоки управления электромотора и ДВС работают отдельно друг от друга. Стоковым двигателем электрическая система воспринимается, как, например, действия силы тяжести при движении под уклон. Ехать только на электротяге с такой установкой не получится, зато у нее есть функция рекуперации энергии и отдельные контуры охлаждения для электромотора и батареи.