Электрический Porsche Macan появится через два года

О том, что Macan после смены поколения обзаведется электрической версией, стало известно в начале 2020 года. По предварительным данным, новинку построят на платформе электрокара Taycan. Она получит полный привод и силовую установку мощностью около 709 лошадиных сил и 1017 Нм крутящего момента.

Тогда же сообщалось, что электрическая версия будет отличатся по дизайну от обычного Macan, но сохранит общую стилистику и форму кузова. В компании рассчитывают, что с появлением электрического кроссовера на рынке на него будет приходиться от 30 до 40 процентов от общего объема продаж модели. Впрочем, цифры могут разниться в зависимости от региона и развития инфраструктуры.