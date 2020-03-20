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11:03

Электрический Porsche Macan появится через два года

Производство экологически чистого кроссовера запустят в конце 2022-го

Porsche Macan
Лиза Будрина
Появились новые подробности об электрической модификации Porsche Macan. По данным немецкого издания Automobilwoche, такой кроссовер встанет на конвейер до конца 2022 года, а премьера состоится за несколько месяцев до начала серийного производства.

О том, что Macan после смены поколения обзаведется электрической версией, стало известно в начале 2020 года. По предварительным данным, новинку построят на платформе электрокара Taycan. Она получит полный привод и силовую установку мощностью около 709 лошадиных сил и 1017 Нм крутящего момента.

Тогда же сообщалось, что электрическая версия будет отличатся по дизайну от обычного Macan, но сохранит общую стилистику и форму кузова. В компании рассчитывают, что с появлением электрического кроссовера на рынке на него будет приходиться от 30 до 40 процентов от общего объема продаж модели. Впрочем, цифры могут разниться в зависимости от региона и развития инфраструктуры.

Посмотрите, как тестировали обновленный Porsche Macan

На сегодняшний день Porsche Macan с базовым двухлитровым мотором мощностью 252 лошадиные силы можно купить в России за 4 128 000 рублей. Топовый Macan Turbo с 440-сильным двигателем объемом 2,9 литра стоит 6 896 000 рублей. За два месяца 2020 года в стране продали 149 новых кроссоверов.

Источник: Automobilwoche