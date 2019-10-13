Мощность нового Porsche Macan превысит отметку 700 лошадиных сил

Топ-менеджер Porsche Джулиан Бауманн подтвердил британскому изданию Autocar, что электрический Macan не сразу заменит существующую версию кроссовера с ДВС: в течение двухлетнего переходного этапа компактные вседорожники будет выпускаться параллельно, предлагая дуэт, аналогичный Taycan и Panamera. Планируется, что Macan «на батарейках» увидит свет в 2021 году.
Член правления Porsche Лутц Мешке заявил журналистам, что электрический Macan будет серьёзно отличаться внешне от текущей версии вседорожника. Новинка обзаведётся более низким носом и получит более аэродинамический кузов. Ждать купеобразного Macan EV не стоит: кроссовер не потеряет в практичности и универсальности.
По оценкам Лутца Мешке, через пять лет около 30-40 процентов продаж новых Porsche составят «чистые» электрокары. Однако доля моделей с нулевым выбросом будет сильно отличаться в зависимости от региона, ведь распространение транспортных средств «на батарейках» сдерживает отсутствие инфраструктуры.
Кроссовер Macan — самый продаваемый автомобиль бренда Porsche. За восемь месяцев 2019 года компания сумела реализовать в Европе почти 16 тысяч вседорожников — на 6,5 процента больше, чем годом ранее. Цены на обновлённый Porsche Macan в России начинаются с 4 миллионов 128 тысяч рублей.