Мощность нового Porsche Macan превысит отметку 700 лошадиных сил

Топ-менеджер Porsche Джулиан Бауманн подтвердил британскому изданию Autocar, что электрический Macan не сразу заменит существующую версию кроссовера с ДВС: в течение двухлетнего переходного этапа компактные вседорожники будет выпускаться параллельно, предлагая дуэт, аналогичный Taycan и Panamera. Планируется, что Macan «на батарейках» увидит свет в 2021 году.

Член правления Porsche Лутц Мешке заявил журналистам, что электрический Macan будет серьёзно отличаться внешне от текущей версии вседорожника. Новинка обзаведётся более низким носом и получит более аэродинамический кузов. Ждать купеобразного Macan EV не стоит: кроссовер не потеряет в практичности и универсальности.