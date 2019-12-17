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10:18

Porsche Macan GTS получил прибавку к мощности

В Европе такой кроссовер будет стоить от 77 880 евро

© Porsche
Лиза Будрина
Компания Porsche представила обновленный Macan GTS (Gran Turismo Sport), который займет нишу между Macan S и Macan Turbo. Новинка оснащается 2,9-литровым мотором, отдача которого возросла на 20 лошадиных сил, до 380 сил.

Двигатель работает в тандеме с модернизированным «роботом» PDK с двумя сцеплениями. Кроссовер с опциональным пакетом Sport Chrono разгоняется с места до 100 километров в час за 4,7 секунды, что на три десятых быстрее, чем раньше. Максимальная скорость составляет 261 километр в час.

Уже в «базе» Macan GTS получил адаптивную пневмоподвеску, 20-дюймовые черные диски RS Spyder Design и чугунные тормоза, которые за доплату можно заменить на углерод-керамику или роторы с покрытием из карбида вольфрама. От стандартной модели GTS-версию отличают черные вставки на кузове, новый обвес, затемненная светодиодная оптика и спортивные кресла с регулировкой в восьми направлениях, обитые кожей и алькантарой. В список оборудования также включены беспроводная зарядка для смартфона и аудиосистема Bose.

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Продажи Porsche Macan GTS стартуют летом следующего года, однако немецкие дилеры уже начали принимать заказы на модель. Цены стартуют от 77 880 евро (5,4 миллиона рублей).

В России обычный Macan можно купить за 4,1 миллиона рублей, а Macan S обойдется в 4,7 миллиона рублей. По собственной информации «Мотора», за 11 месяцев в России было продано более 1,4 тысячи экземпляров этой модели, в том числе 170 новых кроссоверов в ноябре.