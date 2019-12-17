Porsche Macan GTS получил прибавку к мощности

Двигатель работает в тандеме с модернизированным «роботом» PDK с двумя сцеплениями. Кроссовер с опциональным пакетом Sport Chrono разгоняется с места до 100 километров в час за 4,7 секунды, что на три десятых быстрее, чем раньше. Максимальная скорость составляет 261 километр в час.

Уже в «базе» Macan GTS получил адаптивную пневмоподвеску, 20-дюймовые черные диски RS Spyder Design и чугунные тормоза, которые за доплату можно заменить на углерод-керамику или роторы с покрытием из карбида вольфрама. От стандартной модели GTS-версию отличают черные вставки на кузове, новый обвес, затемненная светодиодная оптика и спортивные кресла с регулировкой в восьми направлениях, обитые кожей и алькантарой. В список оборудования также включены беспроводная зарядка для смартфона и аудиосистема Bose.