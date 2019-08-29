Объявлены рублевые цены на самый быстрый Porsche Macan

В список стандартного оборудования включены тормоза Surface Coated Brake, которые медленнее изнашиваются и генерируют до 90% меньше тормозной пыли, 20-дюймовые диски с покрытием из карбида вольфрама и мультимедийная система с 10,9-дюймовым сенсорным дисплеем. За доплату можно заказать пневмоподвеску с модернизированными поршнями и гидравлическими амортизаторами новой конструкции, а также систему управления вектором тяги и эффективные карбон-керамические тормоза.