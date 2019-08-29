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9:59

Объявлены рублевые цены на самый быстрый Porsche Macan

С 29 августа дилеры принимают заказы на новинку

Компания Porsche представила 440-сильный Macan Turbo, который получил двигатель меньшего объема, но превосходит предшественника по динамике. Стоимость новинки на российском рынке уже известна: цены стартуют с отметки 6 896 000 рублей.

В движение обновленный Porsche Macan Turbo приводит битурбированная «шестерка» 2.9 мощностью 440 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Таким образом, рабочий объем агрегата сократился на 20 процентов по сравнению с мотором у дореформенного кроссовера (3,6 литра), а отдача возросла на 10 процентов. Двигатель сочетается с семиступенчатой коробкой PDK с двумя сцеплениями и полным приводом Porsche Traction Management.

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Внешне новинку можно узнать по аэродинамическому обвесу: другому переднему бамперу и двойному заднему спойлеру

Macan Turbo с доппакетом Sport Chrono набирает первую «сотню» за 4,3 секунды, в то время как предшественнику требовалось на это на 0,3 секунды больше. Максимальная скорость увеличилась на четыре километра в час и составляет 270 километров в час.

В список стандартного оборудования включены тормоза Surface Coated Brake, которые медленнее изнашиваются и генерируют до 90% меньше тормозной пыли, 20-дюймовые диски с покрытием из карбида вольфрама и мультимедийная система с 10,9-дюймовым сенсорным дисплеем. За доплату можно заказать пневмоподвеску с модернизированными поршнями и гидравлическими амортизаторами новой конструкции, а также систему управления вектором тяги и эффективные карбон-керамические тормоза.