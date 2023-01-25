Загадочный концепт Porsche: первые изображения

Силуэт автомобиля на тизерных публикациях напоминает фастбек. У него покатый капот, выступающие колесные арки и коротки задний свес. На одном из кадров можно заметить, что шоу-кар погружен на прицеп со светящимся логотипом Porsche, который тянет за собой концептуальный фургон Vision Renndienst, представленный в 2021 году.

В самой компании никаких подробностей не приводят, даже приблизительные сроки премьеры. Можно лишь предположить, что она состоится в начале лета. С большой долей вероятности, концепт действительно будет электрическим, так как компании важно не только отдать дань прошлому, но и продемонстрировать последние наработки в области электрификации и не только.