Загадочный концепт Porsche: первые изображения

Загадочный концепт Porsche: первые изображенияPorsche готовит шоу-кар к своему 75-летнему юбилею
Самый первый автомобиль марки Porsche, родстер 356, дебютировал 8 июня 1948 года, а значит приближается 75-летний юбилей немецкой компании. К памятной дате немецкий автопроизводитель готовит некую загадочную новинку. Пока ее показали только в социальных сетях Porsche, причем накрытую тканью. Издание Motor1.com предполагает, что шоу-кар будет размером с ранний 911-й, но с современными чертами. В комментариях же пользователи прочат новинке электрическую силовую установку.
Силуэт автомобиля на тизерных публикациях напоминает фастбек. У него покатый капот, выступающие колесные арки и коротки задний свес. На одном из кадров можно заметить, что шоу-кар погружен на прицеп со светящимся логотипом Porsche, который тянет за собой концептуальный фургон Vision Renndienst, представленный в 2021 году.
В самой компании никаких подробностей не приводят, даже приблизительные сроки премьеры. Можно лишь предположить, что она состоится в начале лета. С большой долей вероятности, концепт действительно будет электрическим, так как компании важно не только отдать дань прошлому, но и продемонстрировать последние наработки в области электрификации и не только.
В числе недавних разработок Porsche – новые фары HD Matrix LED с пиксельной технологией. Оптика позволяет управлять матрицей на 65 536 ячеек: можно отдельно регулировать яркость каждого пикселя и менять форму пучка. Дальность светового луча достигает 600 метров. В компании уже пообещали в течение 2023 года предложить такие фары в качестве опции для ряда моделей.