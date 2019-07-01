Более двух тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России

По данным ведомства, в ремонт будут направлены хэтчбеки, проданные в России в период с декабря 2010 года по октябрь 2017 года. В этих автомобилях может возникнуть короткое замыкание в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги. Подобные короткие замыкания могут привести к возникновению термических инцидентов, в том числе, в транспортных средствах, которые поставлены на стоянку.