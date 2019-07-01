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12:17

Более двух тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России

Хэтчбеки 2010-2017 годов выпуска могут загореться

Росстандарт объявил о начале ремонтной компании 2 055 автомобилей Porsche Panamera. Причиной отзыва стала вероятность короткого замыкания в системе кондиционирования, что может привести к возгоранию.
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По данным ведомства, в ремонт будут направлены хэтчбеки, проданные в России в период с декабря 2010 года по октябрь 2017 года. В этих автомобилях может возникнуть короткое замыкание в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги. Подобные короткие замыкания могут привести к возникновению термических инцидентов, в том числе, в транспортных средствах, которые поставлены на стоянку.

В рамках отзыва на кроссоверах проверят блок управления вентилятора и, при необходимости, доработают его или заменят на модифицированный вариант с улучшенным уплотнителем корпуса. Пока же владельцам Porsche Panamera рекомендует парковаться подальше от других автомобилей и зданий.

Источник: Росстандарт
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