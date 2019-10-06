Российские тюнеры сделали из Porsche Panamera спортивный лимузин

Porsche Panamera Executive от TopCar сохраняет достоинства немецкого лимузина в версии Turbo: возросшую на 150 миллиметров колёсную базу, увеличенную заднюю дверь, 10,1-дюймовые дисплеи для задних пассажиров, огромную панорамную крышу, адаптивную подвеску и кресла с подогревом.

О доработках интерьера данного конкретного автомобиля TopCar умалчивает, однако в предыдущих проектах инженеры российской фирмы украшали салон вставками из натурального 24-каратного золота и карбона, а также добавляли новые элементы из кожи и алькантары.