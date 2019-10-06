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18:59

Российские тюнеры сделали из Porsche Panamera спортивный лимузин

Ателье TopCar поделилось пакетом доработок для длиннобазной Panamera Executive

© TopCar Design
Российская тюнинг-мастерская TopCar Design адаптировала широкофюзеляжный карбоновый обвес GTR Edition на удлинённый лимузин Porsche Panamera Executive. Полный комплект деталей состоит из новых бамперов, нестандартных боковых юбок, капота, заднего диффузора, спойлера и специальных воздухозаборников.

Porsche Panamera Executive от TopCar сохраняет достоинства немецкого лимузина в версии Turbo: возросшую на 150 миллиметров колёсную базу, увеличенную заднюю дверь, 10,1-дюймовые дисплеи для задних пассажиров, огромную панорамную крышу, адаптивную подвеску и кресла с подогревом.

О доработках интерьера данного конкретного автомобиля TopCar умалчивает, однако в предыдущих проектах инженеры российской фирмы украшали салон вставками из натурального 24-каратного золота и карбона, а также добавляли новые элементы из кожи и алькантары.

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Внешне углепластиковый обвес для Panamera Executive идентичен пакету TopCar Stinger GTR, показанному в 2017 году для обычной «Панамеры». Отличия сводятся к удлинённым боковым порогам, иному заднему антикрылу и разных надписях на крышке багажника. В эксклюзивности владельцы короткобазных машин не потеряют: тираж Panamera Stingray GTR был ограничен 25 экземплярами. Сколько будет выпущено Panamera Executive в прочтении TopCar пока не сообщается.

Стоимость комплекта улучшений TopCar очень высока: точную цену ателье пока не обнародовало, но два года назад пакет Stinger GTR на «Панамеру» был оценен в 235 тысяч евро (около 16,7 миллиона рублей по текущему курсу).