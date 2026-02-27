Porsche передумала превращать новый кроссовер K1 в электрокар

Модель, которая будет на уровень выше Cayenne, призвана конкурировать с такими «китами» люксового сегмента, как BMW X7 и Mercedes GLS. Ее должны были построить на модульной платформе SSP (Scalable Systems Platform) концерна Volkswagen.

Однако, как сообщает Carscoops, планы изменились. Причины — более мягкий, чем ожидалось, спрос на электромобили в классе люкс и, в частности, падение продаж электрического лифтбека Porsche Taycan. Не последнюю роль сыграли и задержки в разработке софта для платформы SSP.

В результате K1 перейдет на проверенную платформу PPC (Premium Platform Combustion), которую разделит с готовящимся к выпуску Audi Q9. Это решение не только ускорит разработку модели, но и снизит затраты за счет унификации производства.

Мощность гибридных версий, по предварительным данным, будет варьироваться от 348 л.с. до внушительных 739 л.с., что сопоставимо с топ-версиями Cayenne. Салон будет на 4, 5 или 7 мест.

Сборка обеих моделей — и Porsche K1, и Audi Q9 — будет налажена на заводе в Братиславе, что позволит оптимизировать расходы. Дебют новой «ауди» ожидается примерно за год до выхода «Порше», то есть около 2027 года. Ключевыми рынками для новинки станут США и Китай.