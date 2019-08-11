Porsche назвала дату премьеры первого электрокара

Фирма Porsche уже успела намекнуть на некоторые характеристики новинки: известно, что наиболее производительная версия Taycan Turbo мощностью в 629 лошадиных сил сможет разгоняться с нуля до 100 километров в час быстрее 3,5 секунд, а до 200 километров в час быстрее 12 секунд. Максимальная скорость превысит 250 километров в час.

Ёмкость батареи «Тайкана» — от 80 до 96 киловатт-часов, и на одном зарядке немецкий электрокар сможет проехать 515 километров. Кроме того, Porsche инвестировала в 800-вольтовую систему быстрых зарядных устройств, способных восполнить запас хода на 400 километров за 15 минут.