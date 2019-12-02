Видео: Porsche рассказала о лучших моделях с разнесенной трансмиссией

Однако Porsche не была пионером. Первым автомобилем с transaxle стал небольшой семейный автомобиль Škoda Popular. Модель начали выпускать в 1934 году, а прекратили после Второй мировой войны. Затем инновационная для того времени схема появилась на Lancia Aurelia (1950-1958 годы). Первой серийной моделью Porsche c transaxle стал переднемоторный 924-й, выросший из фольксвагеновского проекта EA 425. В 1974 году спорткар практически был готов к запуску в производство, но VW отказался от него из-за начала нефтяного кризиса.