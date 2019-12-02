Видео: Porsche рассказала о лучших моделях с разнесенной трансмиссией

Трансмиссия Transaxle, в случае с Porsche это разнесённая компоновка двигателя и коробки передач, дебютировала на модели 924 в 1976 году. При такой конструкции момент двигателя передавался на установленную сзади коробку через приводной вал. Схема позволяла добиться оптимального распределения массы и обеспечивала нейтральную поворачиваемость. Для «Порше» эра transaxle завершилась только в 1995 году, и к тому моменту компания выпустила 400 000 автомобилей такого типа.
Термин transaxle образован из английских слов transmission и axle, «трансмиссия» и «ведущий мост». В нём коробка передач и главная пара конструктивно объединённые в едином корпусе, причём трансэксл может устанавливаться как отдельно от двигателя, так и в едином блоке с ним.
Видео: Porsche
Однако Porsche не была пионером. Первым автомобилем с transaxle стал небольшой семейный автомобиль Škoda Popular. Модель начали выпускать в 1934 году, а прекратили после Второй мировой войны. Затем инновационная для того времени схема появилась на Lancia Aurelia (1950-1958 годы). Первой серийной моделью Porsche c transaxle стал переднемоторный 924-й, выросший из фольксвагеновского проекта EA 425. В 1974 году спорткар практически был готов к запуску в производство, но VW отказался от него из-за начала нефтяного кризиса.