Porsche по секрету сделала мотор для Формулы-1

Руководитель спортивного подразделения немецкой марки Фритц Энцингер рассказал, что двигатель разрабатывался с прицелом на чемпионат 2021 года. Но вот в чём проблема: под нынешние правила Формулы-1 этот силовой агрегат не подходит. Как же так получилось? Дело в том, что в 2017 году пошли слухи, что правила F1 скоро изменятся и рекуперация энергии выхлопных газов больше не будет использоваться.