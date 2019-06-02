Porsche по секрету сделала мотор для Формулы-1

Руководитель спортивного подразделения немецкой марки Фритц Энцингер рассказал, что двигатель разрабатывался с прицелом на чемпионат 2021 года. Но вот в чём проблема: под нынешние правила Формулы-1 этот силовой агрегат не подходит. Как же так получилось? Дело в том, что в 2017 году пошли слухи, что правила F1 скоро изменятся и рекуперация энергии выхлопных газов больше не будет использоваться.
Инженеры Porsche получили от топ-менеджмента марки указание разработать высокоэффективный шестицилиндровый двигатель, который был бы готов к полноценным испытаниям уже в 2019 году. Однако в 2018 году, когда работа над мотором шла полным ходом, боссы концерна Volkswagen Group решили отказаться от участия в Формуле-1 и с тех пор этот вопрос на совете директоров больше не поднимался.
В настоящее время компания Porsche больше ориентирована на продвижение электрических технологий: заводская команда, к примеру, вскоре дебютирует в Формуле-E. «Электромобили – наш ориентир. Для F1 в нашей философии больше нет места», - резюмировал Энцингер. Видимо, планам «Порше» поучаствовать в Формуле-1 так и не суждено сбыться.