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20:10

Porsche по секрету сделала мотор для Формулы-1

«Порше» рассчитывала участвовать в F1 и даже успела разработать соответствующий двигатель

Немецкая компания Porsche в 2017 году провела ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, но в результате получила мотор, который теперь просто негде использовать.
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Руководитель спортивного подразделения немецкой марки Фритц Энцингер рассказал, что двигатель разрабатывался с прицелом на чемпионат 2021 года. Но вот в чём проблема: под нынешние правила Формулы-1 этот силовой агрегат не подходит. Как же так получилось? Дело в том, что в 2017 году пошли слухи, что правила F1 скоро изменятся и рекуперация энергии выхлопных газов больше не будет использоваться.

Инженеры Porsche получили от топ-менеджмента марки указание разработать высокоэффективный шестицилиндровый двигатель, который был бы готов к полноценным испытаниям уже в 2019 году. Однако в 2018 году, когда работа над мотором шла полным ходом, боссы концерна Volkswagen Group решили отказаться от участия в Формуле-1 и с тех пор этот вопрос на совете директоров больше не поднимался.

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В настоящее время компания Porsche больше ориентирована на продвижение электрических технологий: заводская команда, к примеру, вскоре дебютирует в Формуле-E. «Электромобили – наш ориентир. Для F1 в нашей философии больше нет места», - резюмировал Энцингер. Видимо, планам «Порше» поучаствовать в Формуле-1 так и не суждено сбыться.

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