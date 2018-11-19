Porsche разработала стиральную машину за 190 тысяч рублей

Особенность Panasonic Alpha — корпус из матированной нержавеющей стали с накладкой из полимера, изготовленного методом литья под давлением. Стиральная машина оборудована TFT-дисплеем, графика которого напоминает приборную панель спорткаров Porsche, и WiFi, чтобы владелец мог удаленно контролировать расходование моющего средства и получать уведомления об окончании стирки на свой смартфон.
Кроме того, Panasonic Alpha оснащена антивибрационной подвеской и уникальной системой вентиляции. После окончания стирки дверца стиральной машины выезжает на два сантиметра вперед, позволяя воздуху сразу же поступать внутрь.
В интервью изданию Boomberg глава подразделения бытовой техники Panasonic Тэцуро Хомма сообщил, что богатые китайцы предпочитают немецкий дизайн и возможность управления при помощи смартфона — то, за что покупатели в других странах не готовы переплачивать. «Их потребительский аппетит феноменален, — подчеркнул Хомма. — Мы не может делать столько стиральных машин, сколько им нужно».