Porsche разработала стиральную машину за 190 тысяч рублей

В интервью изданию Boomberg глава подразделения бытовой техники Panasonic Тэцуро Хомма сообщил, что богатые китайцы предпочитают немецкий дизайн и возможность управления при помощи смартфона — то, за что покупатели в других странах не готовы переплачивать. «Их потребительский аппетит феноменален, — подчеркнул Хомма. — Мы не может делать столько стиральных машин, сколько им нужно».