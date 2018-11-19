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19 ноября, 14:24

Porsche разработала стиральную машину за 190 тысяч рублей

Panasonic Alpha будут продавать только в Китае

Дизайн студия Porsche разработала для Panasonic внешний вид стиральной машины Alpha. Ее планируют продавать только в Китае по цене около 2900 долларов (191 тысяча рублей по текущему курсу). Одной из задач для дизайнеров стало объединить пуристический стиль и функциональность.

Особенность Panasonic Alpha — корпус из матированной нержавеющей стали с накладкой из полимера, изготовленного методом литья под давлением. Стиральная машина оборудована TFT-дисплеем, графика которого напоминает приборную панель спорткаров Porsche, и WiFi, чтобы владелец мог удаленно контролировать расходование моющего средства и получать уведомления об окончании стирки на свой смартфон.

Кроме того, Panasonic Alpha оснащена антивибрационной подвеской и уникальной системой вентиляции. После окончания стирки дверца стиральной машины выезжает на два сантиметра вперед, позволяя воздуху сразу же поступать внутрь.

В интервью изданию Boomberg глава подразделения бытовой техники Panasonic Тэцуро Хомма сообщил, что богатые китайцы предпочитают немецкий дизайн и возможность управления при помощи смартфона — то, за что покупатели в других странах не готовы переплачивать. «Их потребительский аппетит феноменален, — подчеркнул Хомма. — Мы не может делать столько стиральных машин, сколько им нужно».

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