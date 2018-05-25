Родстер 356 «№ 1» воссоздали по оригинальным чертежам и фотографиям

Пульс

Компания Porsche заново построила первую модель

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25 мая 2018

Инженеры Porsche изготовили реплику первой машины марки — родстера 356 «№ 1» образца 1948 года. Автомобиль воссоздали с нуля за восемь месяцев, используя архивные фотографий и технические чертежи оригинальной модели.

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Чтобы максимально точно воссоздать оригинальный родстер, сотрудники Porsche Museum провели 3D-сканирование существующей машины и сравнили ее с дизайнерскими эскизами. Обнаруженные расхождения в исходной форме кузова устранялись путем изучения снимков и журнальных заметок. Заключительным этапом стало создание полноразмерной копии машины из пены.

Однако даже после этого реплика немного отличается от оригинального 356 «№ 1»: у последнего более зауженная задняя часть кузова, выразительные фары и решетка радиатора.

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Кузов реплики был изготовлен также как 70 лет назад — при помощи деревянных инструментов. Для воссоздания оригинального оттенка были взяты образцы краски с нижней части приборной панели. При этом единственное, чего не может делать реплика — ездить. У машины нет двигателя, а задняя ось представляет собой обыкновенную трубу.

Jaguar XKSS

Jaguar XKSS

Ранее Jaguar «клонировал» легендарный спорткар XKSS. Специалисты марки отсканировали четыре существующих автомобиля и полностью воссоздали облик оригинальной модели. Кузов изготовили вручную, а заклепки для него сделали из сплава, описанного в технической документации XKSS. При этом даже внутренние компоненты машины соответствуют изначальной спецификации.

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