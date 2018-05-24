Porsche сделает для 911-го две гибридные версии

Компания Porsche работает над двумя гибридными версиями спорткара 911, которые станут частью семейства при следующей смене поколения. Одной из них будет вариант, не уступающий по мощности модификации Turbo. Об этом со ссылкой на источник внутри компании сообщает Auto Express.

Базовый подключаемый гибрид Porsche 911 расположится на ступеньку выше базовой «Карреры». Технически он будет идентичен новому Cayenne E-Hybrid, у которого между ДВС и трансмиссией установлен электромотор, а под полом багажника — литий-ионная батарея. По данным Auto Express, электрическую «начинку» спорткара настроят не на экономию топлива, а на повышение общей производительности.

Более мощный вариант, который предложат вместе с модификациями Turbo и Turbo S, встанет на вершине линейки. Сейчас нечто похожее можно наблюдать в семействе Panamera, где есть более простой E-Hybrid и флагманский Turbo S E-Hybrid.

Текущее семейство 911 представлено 24 различными версиями спорткара: сюда входит базовая Carrera, облегченная Carrera T, полноприводные модификации, версии в кузове «тарга», мощнейшие Turbo и Turbo S, а также хардкорные GT2 RS и GT3.