Видео: все 24 модификации Porsche 911 за пять минут

Топовый Porsche 911 GT2 RS укомплектован 700-сильной битурбо «шестеркой» объемом 3,8 литра с системой впрыска воды во впускной коллектор, титановым выхлопом и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. До «сотни» купе разгоняется за 2,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 340 километров в час.

В России цены на Porsche 911 начинаются от 6,3 миллиона рублей и доходя до 19,2 миллиона рублей.