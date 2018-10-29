Видео: все 24 модификации Porsche 911 за пять минут

Базовый Porsche 911 Carrera оснащается трехлитровой оппозитной «шестеркой» мощностью 370 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с семиступенчатой механической коробкой передач или «роботом» PDK. С места до сотни 911 Carrera разгоняется за 4,2 секунды (4,6 с МКП). Максимальная скорость — 293 (295 с МКП) километра в час.
Видео: Porsche
Топовый Porsche 911 GT2 RS укомплектован 700-сильной битурбо «шестеркой» объемом 3,8 литра с системой впрыска воды во впускной коллектор, титановым выхлопом и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. До «сотни» купе разгоняется за 2,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 340 километров в час.
В России цены на Porsche 911 начинаются от 6,3 миллиона рублей и доходя до 19,2 миллиона рублей.