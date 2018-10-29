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14:32

Видео: все 24 модификации Porsche 911 за пять минут

Компания рассказала, чем отличаются все исполнения легендарного спорткупе

Porsche 911 GT3 Touring и 911 Carrera T
Компания Porsche опубликовала ролик, в котором рассказала обо всех 24 модификациях 911-го — от базовой до хардкорной GT2 RS. Машины отличаются не только названием, типом кузова, но и наличием полного привода или опций вроде подруливающих задних колес.

Базовый Porsche 911 Carrera оснащается трехлитровой оппозитной «шестеркой» мощностью 370 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с семиступенчатой механической коробкой передач или «роботом» PDK. С места до сотни 911 Carrera разгоняется за 4,2 секунды (4,6 с МКП). Максимальная скорость — 293 (295 с МКП) километра в час.

Видео: Porsche

Топовый Porsche 911 GT2 RS укомплектован 700-сильной битурбо «шестеркой» объемом 3,8 литра с системой впрыска воды во впускной коллектор, титановым выхлопом и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. До «сотни» купе разгоняется за 2,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 340 километров в час.

В России цены на Porsche 911 начинаются от 6,3 миллиона рублей и доходя до 19,2 миллиона рублей.

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