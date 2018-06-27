Агрегат удалось установить на стандартные крепления

Пульс

Посмотрите, как едет (и звучит!) Porsche 911 с двигателем от Corvette

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27 июня 2018

Американец Боб Рэдке купил Porsche 911 S образца 1975 года без двигателя и вместо стандартного 2,7-литрового «оппозитника» установил на спорткар V-образную «восьмерку» General Motors объемом 6,3 литра. Такой же мотор используется на Chevrolet Corvette. Об этом сообщает Hagerty.

Для смены агрегата Рэдке использовал установочный комплект фирмы Renegade Hybrids, которая специализируется на подобных доработках. Это позволило оставить оригинальную структуру кузова спорткара и использовать для крепления двигателя стандартные опорные точки.

Видео с YouTube-канала Hagerty

Отдача мотора с переписанной программой работы блока электронного управления составляет 611 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент – 736 Нм, которые доступны уже после 2000 оборотов в минуту. Сопряжена «восьмерка» со стандартной четырехступенчатой коробкой передач.

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Думаете, 6,2 литра V8 это много? Ха-ха-ха

Фото: Hagerty
Теги:
ChevroletCorvettePorsche911
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