Марка Porsche выбрала пять самых важных гоночных машин в истории

Компания Porsche рассказала о пяти самых важных гоночных автомобилях в своей истории. Об этих машина в ролике рассказывает пятикратный победитель «24 часов Ле-Мана» Дерек Белл.

На пятом месте немецкий производитель поставил суперкар 911 GT1 образца 1995 года, оснащенный 3,2-литровым битурбо двигателем. Была построена всего 21 такая машина, причем одна из них выиграла в 1998 году «Ле-Ман».

На четвертой позиции находится 904 Carrera GTS – первый автомобиль марки, получивший индекс GTS. Машина имела стальное шасси, кузов из стеклопластика и 180-сильный шестицилиндровый двигатель.

Далее следует суперкар Porsche 917 KH из 1970-х, ставший победителем серии «Ле-Ман». Он оснащен 600-сильным 12-цилинидровым мотором объемом четыре литра. Машина весит всего 800 килограммов и может ускоряться до 340 километров в час.

Модель 962 C, занявшую второе место, Белл назвал своим любимым гоночным автомобилем Porsche. На первой позиции – алюминиевый 550 Spyder, с которого началась история Porsche Motorsport.

До этого в Porsche выбирали спорткары с лучшим звуком, автомобили с самыми крутыми антикрыльями и лучшие концепты.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?