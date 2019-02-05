Porsche полностью переделала спорткар Carrera GT. И добавила ему серебряные диски

Прежде всего владелец спорткара попросил компанию перекрасить автомобиль – он выбрал специальный оттенок зеленого, который впервые появился в линейке «Порше» в 1970-х, но ни разу не предлагался для Carrera GT. Также машина получила особые колесные диски из магниевого сплава, сделанные единым куском. Внутренняя их часть покрыта специальным слоем на основе настоящего серебра, защищенным от окисления прозрачным лаком и создающим впечатление единой хромированной детали.
Специалисты Porsche потратили 350 часов на ручное восстановление всех карбоновых деталей, включая монокок. Кроме того, был перешит салон, восстановлены до заводского состояния детали подвески, двигатель и трансмиссия.
Porsche Carrera GT выпускался с 2004 по 2007 годы. Всего было произведено 1270 экземпляров. Родстер комплектовался 5,7-литровым двигателем V10, отдача которого составляет 612 лошадиных сил и 590 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач.
С места до ста километров в час машина разгоняется за 3,9 секунды. Максимальная скорость – составляет 330 километров в час.
Цены на автомобили в хорошем состоянии может превышать миллион долларов.