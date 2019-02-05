Porsche полностью переделала спорткар Carrera GT. И добавила ему серебряные диски

Прежде всего владелец спорткара попросил компанию перекрасить автомобиль – он выбрал специальный оттенок зеленого, который впервые появился в линейке «Порше» в 1970-х, но ни разу не предлагался для Carrera GT. Также машина получила особые колесные диски из магниевого сплава, сделанные единым куском. Внутренняя их часть покрыта специальным слоем на основе настоящего серебра, защищенным от окисления прозрачным лаком и создающим впечатление единой хромированной детали.