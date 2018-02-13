Porsche Cayenne стал частью интерьера дома в Гааге

Житель Гааги выставил на продажу четырехэтажный таунхаус, в гостиной которого можно припарковать Porsche Cayenne — все дело в том, что владелец использует часть гаража, как комнату отдыха. Помещение общей площадью 277 квадратных метров оценено в 1,6 миллиона евро (114 миллионов рублей).

Бывший гараж, предназначенный для хранения четырех автомобилей, переделан в комнату с обеденным столом и зоной для чтения. В комнате есть гардеробная, санузел, помещение для хранения вещей и инструментов, а также прямой выход к саду на заднем дворе дома.

Издание Autoblog.nl отмечает, что похожие дизайн-концепции, когда автомобиль становится частью интерьера квартиры, встречаются все чаще. Например, в одном из домов в центре Амстердама практически в кухне припаркован Porsche Boxster.

Однако кто-то идет другим путем. Так, 46-летний Андреас Кюммель, владелец классического 911 в версии Speedster, построил для раритетного спорткара специальное помещение с прозрачными стенами. Оно в меньшей степени похоже на обычный гараж, а больше на отдельную комнату.