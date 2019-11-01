Porsche запустила в России виртуальную гоночную серию

Три этапа чемпионата пройдут на трех знаменитых немецких трассах: на современных треках в Лаузице и Ошерслебене, а также Хоккенхайме — одном из старейших автодромов страны. По окончании сезона, в канун Нового года, состоится традиционный Гранд-Финал, где восемнадцати самым быстрым пилотам со всей России в остром сражении выпадет возможность определить чемпиона и побороться за призовой фонд.