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18:47

Porsche запустила в России виртуальную гоночную серию

В чемпионате примут участие суперкары Porsche трех эпох

В России стартует виртуальный гоночный чемпионат Porsche – Porsche Esports Challenge Russia. Техническое сопровождение соревнования обеспечивает компания RaceRoom Russia, совместно с которой «Мотор» провел серию Lada e-Championship, собравшую в общей сложности почти 7 тысяч участников.

Первый сезон Porsche eSport Championship Russia проходил с июня по октябрь 2018 года, собрав на Гранд-Финале более 40 виртуальных гонщиков из 14 городов России. В течение нескольких месяцев почти 5 тысяч участников боролись за право принять участие в итоговом соревновании турнира, который завершился шестичасовым противостоянием пилотов.

Во втором сезоне всех участников ждет совершенно новая концепция турнира. На этот раз им предстоит поучаствовать в соревнованиях на трех спорткарах Porsche разных типов и эпох: классическом купе Porsche 911 Carrera Cup начала 90-х из фирменного монокубка, легендарном спортпрототипе Porsche 962 C восьмидесятых годов и современном суперкаре категории GT3 — 911 GT3 R.

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Монокубковый Porsche 911 в кузове 964

Три этапа чемпионата пройдут на трех знаменитых немецких трассах: на современных треках в Лаузице и Ошерслебене, а также Хоккенхайме — одном из старейших автодромов страны. По окончании сезона, в канун Нового года, состоится традиционный Гранд-Финал, где восемнадцати самым быстрым пилотам со всей России в остром сражении выпадет возможность определить чемпиона и побороться за призовой фонд.

Как и прежде, все финальные гонки будут проходить с участием профессионального комментатора и экспертов из числа представителей реальных гоночных серий.

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Построенный в 1932 году автодром «Хоккенхайм» — один из старейших действующих гоночных треков в Европе

Впереди нас ждут исключительно захватывающие гонки, поэтому внимательно следите за новостями и присоединяйтесь к глобальному сообществу виртуального автоспорта. Начните свою гоночную карьеру уже сегодня. Вся информация по участию, призам и регламенту соревнования доступна по этой ссылке.