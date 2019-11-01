Porsche запустила в России виртуальную гоночную серию

Первый сезон Porsche eSport Championship Russia проходил с июня по октябрь 2018 года, собрав на Гранд-Финале более 40 виртуальных гонщиков из 14 городов России. В течение нескольких месяцев почти 5 тысяч участников боролись за право принять участие в итоговом соревновании турнира, который завершился шестичасовым противостоянием пилотов.
Во втором сезоне всех участников ждет совершенно новая концепция турнира. На этот раз им предстоит поучаствовать в соревнованиях на трех спорткарах Porsche разных типов и эпох: классическом купе Porsche 911 Carrera Cup начала 90-х из фирменного монокубка, легендарном спортпрототипе Porsche 962 C восьмидесятых годов и современном суперкаре категории GT3 — 911 GT3 R.
Три этапа чемпионата пройдут на трех знаменитых немецких трассах: на современных треках в Лаузице и Ошерслебене, а также Хоккенхайме — одном из старейших автодромов страны. По окончании сезона, в канун Нового года, состоится традиционный Гранд-Финал, где восемнадцати самым быстрым пилотам со всей России в остром сражении выпадет возможность определить чемпиона и побороться за призовой фонд.
Как и прежде, все финальные гонки будут проходить с участием профессионального комментатора и экспертов из числа представителей реальных гоночных серий.
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