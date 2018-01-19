Коллекцию из 51 игрушечного Porsche оценили в 10 миллионов рублей

Коллекцию из 51 масштабной модели Porsche оценили в десять миллионов рублей. Таким образом, цена каждого автомобиля, выполненного в масштабе 1:64, составила 196 000 рублей. Объявление о продаже игрушечных машинок размещено на сайте Avito. Продавец находится в Туле.

В описании указано, что модельки по отдельности не продаются. Коллекция предназначена для «очень богатых ценителей Porsche, у которых уйма денежных средств». При этом продавец не приводит никакой дополнительной информации о коллекции.

Лицензированная Porsche масштабная копия 911 Turbo S Exclusive Series выпущена в количестве 1911 экземпляров. Цена каждого — 449 долларов.

Компания Porsche также продает фирменные масштабные модели, цены на которые начинаются от 45 долларов (2500 рублей). Столько, например, стоит копия 991 Carrera 4S Coupe, выполненная в масштабе 1:43. Более детализированные машины, выпущенные ограниченном тиражом, обойдутся в 449 долларов (25500 рублей).

Porsche 917 Salzburg

Самая дорогая масштабная модель из каталога Porsche — это 917 Salzburg, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» 1970 года. Игрушечная машинка выпущена в количестве 50 экземпляров, каждый из которых стоит 14 тысяч 917 долларов (843 000 рублей).

Модель изготавливают вручную из полиуретановой смолы, нержавеющей стали, кожи и различных металлов. На ее постройку уходит 3600 часов.