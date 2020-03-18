Porsche будет печатать спортивные сиденья на 3D-принтере

Новое сиденье было создано на базе облегченного «ковша» Porsche с использованием сэндвич-панелей. Его базовая конструкция состоит из сочетания вспененного полипропилена с дышащим слоем и комбинации материалов на основе полиуретана, распечатанных на 3D-принтере.

Благодаря тому, что наружная часть нового сиденья изготовлена из материала с обширной перфорацией, это позволило создать оптимальный микроклимат, тем самым обеспечив пассивный климат-контроль. А специально вставленные зоны позволяют разглядеть напечатанную на 3D-принтере цветные детали решетчатой структуры, придавая креслу уникальный вид.