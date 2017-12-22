Купе Porsche 914/6 проехало по заснеженной дороге в Швеции

Пульс

Видео: полувековой Porsche едет по лесу в стиле машин WRC

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22 декабря 2017

В интернете появилось видео, на котором показано, как классический Porsche, выпускавший в начале 1970-х, едет по заснеженной лесной дороге в Швеции в стиле автомобилей чемпионата мира по классическому ралли WRC. Ролик размещен на канале Tuthill Porsche на YouTube.

Для заезда использовали купе Porsche 914/6. Такие машины комплектовались двухлитровым шестицилиндровым двигателем, который развивает 110 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента. Купе принимало участие в различных гонках, в том числе, в Ралли Монте-Карло.

Видео пользователя Tuthill Porsche с сайта youtube.com

В январе 2016 года на YouTube появилось видео, в котором гоночное купе Porsche 911 SC RS 1980-х ездит по Нюрбургрингу. Заезд прошел на заснеженной части немецкого автодрома.

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