Видео: полувековой Porsche едет по лесу в стиле машин WRC

В интернете появилось видео, на котором показано, как классический Porsche, выпускавший в начале 1970-х, едет по заснеженной лесной дороге в Швеции в стиле автомобилей чемпионата мира по классическому ралли WRC. Ролик размещен на канале Tuthill Porsche на YouTube.

Для заезда использовали купе Porsche 914/6. Такие машины комплектовались двухлитровым шестицилиндровым двигателем, который развивает 110 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента. Купе принимало участие в различных гонках, в том числе, в Ралли Монте-Карло.

Видео пользователя Tuthill Porsche с сайта youtube.com

В январе 2016 года на YouTube появилось видео, в котором гоночное купе Porsche 911 SC RS 1980-х ездит по Нюрбургрингу. Заезд прошел на заснеженной части немецкого автодрома.