Посмотрите, как выглядел бы среднемоторный Dodge Viper

Брутальный Dodge Viper начали выпускать в далёком 1992 году. Агрессивный облик «Гадюки» разработал Том Гейл, который тогда возглавлял дизайнерский отдел Chrysler. Автомобиль был задуман как своеобразное продолжение традиций классических американских спортивных автомобилей. Источником вдохновения дизайнеров и инженеров Dodge была легендарная AC Cobra: с мощным двигателем и хищным минималистичным дизайном.
Двигатель «Гадюки» сконструирован на базе мотора Magnum V10 из линейки Chrysler LA. В исходном виде двигатель от пикапа был слишком тяжёлым для спортивного автомобиля, поэтому чугунный блок заменили алюминиевым. Мотор весил 323 килограмма и развивал мощность 400 лошадиных сил. Элементы выпускной системы выполнены из номекса — композитного материала, используемого в космической технике, а выхлопные трубы были выведены под пороги.
Дизайнер Абимелек Ареллано решил представить, что исполинский 8-литровый двигатель установили в Viper не перед пассажирским салоном, а позади него. Иными словами, сделать «Гадюку» среднемоторной, хотя такую компоновку у американских автомобилей нельзя назвать распространённой. На компьютерных рисунках Dodge Viper выглядит не менее эффектно – особенно со стеклянной крышкой моторного отсека.