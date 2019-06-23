Посмотрите, как выглядел бы среднемоторный Dodge Viper

Дизайнер Абимелек Ареллано решил представить, что исполинский 8-литровый двигатель установили в Viper не перед пассажирским салоном, а позади него. Иными словами, сделать «Гадюку» среднемоторной, хотя такую компоновку у американских автомобилей нельзя назвать распространённой. На компьютерных рисунках Dodge Viper выглядит не менее эффектно – особенно со стеклянной крышкой моторного отсека.