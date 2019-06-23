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12:00

Посмотрите, как выглядел бы среднемоторный Dodge Viper

Дизайнер переделал Dodge Viper, переместив его 8-литровый V10 из-под капота за спинки сидений

Независимый автомобильный дизайнер Абимелек Ареллано решил замахнуться на американский спорткар Dodge Viper и сделал ему операцию по трансплантации «сердца» — к сожалению, лишь на экране компьютера. Но результат впечатляет!
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Брутальный Dodge Viper начали выпускать в далёком 1992 году. Агрессивный облик «Гадюки» разработал Том Гейл, который тогда возглавлял дизайнерский отдел Chrysler. Автомобиль был задуман как своеобразное продолжение традиций классических американских спортивных автомобилей. Источником вдохновения дизайнеров и инженеров Dodge была легендарная AC Cobra: с мощным двигателем и хищным минималистичным дизайном.

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Двигатель «Гадюки» сконструирован на базе мотора Magnum V10 из линейки Chrysler LA. В исходном виде двигатель от пикапа был слишком тяжёлым для спортивного автомобиля, поэтому чугунный блок заменили алюминиевым. Мотор весил 323 килограмма и развивал мощность 400 лошадиных сил. Элементы выпускной системы выполнены из номекса — композитного материала, используемого в космической технике, а выхлопные трубы были выведены под пороги.

Дизайнер Абимелек Ареллано решил представить, что исполинский 8-литровый двигатель установили в Viper не перед пассажирским салоном, а позади него. Иными словами, сделать «Гадюку» среднемоторной, хотя такую компоновку у американских автомобилей нельзя назвать распространённой. На компьютерных рисунках Dodge Viper выглядит не менее эффектно – особенно со стеклянной крышкой моторного отсека.

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