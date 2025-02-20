Посмотрите на «Буханку» с ломающейся рамой и коробкой от БТР

Под капотом самодельного автомобиля находится 3,8-литровый дизельный двигатель Cummins, отдача которого составляет 250 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает механическая трансмиссия, а также раздаточная коробка от БТР. Кроме того, инженеры установили колеса от трактора Т-150К, а также две лебедки.

Необычный вездеход продавец оценил в 1,2 миллиона рублей. Вместе с машиной владелец отдаст документы на ГАЗ-66 и УАЗ «Буханка». При этом автомобилю запрещено выезжать на дороги общего пользования.