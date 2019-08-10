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15:16

Посмотрите на катафалк на базе Tesla за 200 тысяч долларов

Необычный ритуальный электромобиль выставили на продажу в Норвегии

© Finn.no
В основе электрического катафалка — Tesla Model S 75D 2018 года выпуска с пробегом 1000 километров. Автомобиль был распилен пополам и удлинён на 80 сантиметров. Салон лишился заднего дивана, вместо которого появилась платформа из металла и дорогих пород дерева. Боковины отделаны высококачественной кожей, в потолке разместили диодную подсветку.

Похоронный автомобиль на базе «Теслы» изготовлен по заказу Яна Эрика Нейли. Норвежец давно работает в ритуальном бизнесе и приложил руку к созданию всех четырёх катафалков Tesla. Первые три электромобиля уже проданы: за четвертый Нейли хочет выручить 1 миллион 999 тысяч шведских крон или около 208 тысяч долларов.

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Продавец подчёркивает, что Tesla ищет нового владельца через дилера и, несмотря на вмешательство в конструкцию, на машину сохраняется пятилетняя гарантия. Нейли говорит, что предпочёл бы найти клиента из Норвегии, поскольку катафалк собран в соответствии с местными условиями и требованиями.

Для норвежцев электромобили давно не в диковинку: по итогам первого полугодия 2019-го доля электрокаров в общем числе продаж новых автомобилей составила 48%. К 2025 году власти скандинавской страны планируют полностью отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей, поэтому покупка транспортных средств с нулевым выбросом субсидируется правительством.

Источник: Finn