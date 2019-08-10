Посмотрите на катафалк на базе Tesla за 200 тысяч долларов

Похоронный автомобиль на базе «Теслы» изготовлен по заказу Яна Эрика Нейли. Норвежец давно работает в ритуальном бизнесе и приложил руку к созданию всех четырёх катафалков Tesla. Первые три электромобиля уже проданы: за четвертый Нейли хочет выручить 1 миллион 999 тысяч шведских крон или около 208 тысяч долларов.