Посмотрите на катафалк на базе Tesla за 200 тысяч долларов

Похоронный автомобиль на базе «Теслы» изготовлен по заказу Яна Эрика Нейли. Норвежец давно работает в ритуальном бизнесе и приложил руку к созданию всех четырёх катафалков Tesla. Первые три электромобиля уже проданы: за четвертый Нейли хочет выручить 1 миллион 999 тысяч шведских крон или около 208 тысяч долларов.
Продавец подчёркивает, что Tesla ищет нового владельца через дилера и, несмотря на вмешательство в конструкцию, на машину сохраняется пятилетняя гарантия. Нейли говорит, что предпочёл бы найти клиента из Норвегии, поскольку катафалк собран в соответствии с местными условиями и требованиями.
Для норвежцев электромобили давно не в диковинку: по итогам первого полугодия 2019-го доля электрокаров в общем числе продаж новых автомобилей составила 48%. К 2025 году власти скандинавской страны планируют полностью отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей, поэтому покупка транспортных средств с нулевым выбросом субсидируется правительством.