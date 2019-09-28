Посмотрите на неравный бой Chevrolet со шлагбаумом

Возможно, у автомобиля с удмуртскими номерами заглох мотор, или водитель вдруг решил вернуться на парковку, но, так или иначе, Lanos покатился назад. Автомобиль сломал уже опустившийся шлагбаум, после чего попытался всё-таки уехать прочь из торгового центра. Однако шлагбаум не собирался его отпускать и проткнул зелёный седан через открытое окно водительской двери, вдребезги разбив заднее стекло.