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10:00

Посмотрите на неравный бой Chevrolet со шлагбаумом

В Симферополе водитель вступил в схватку с автоматическим шлагбаумом

Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы выехать с подземного паркинга? Но видеоролик показывает, что автоматический шлагбаум может стать почти непреодолимой преградой.

Трагикомичный инцидент произошёл в Симферополе и стал достоянием общественности благодаря записи с камеры наблюдения. К шлагбауму, перекрывающему выезд с платной парковки одного из торговых центров, подъехал Chevrolet Lanos. Всё шло своим чередом: водитель вставил карточку в приёмник, шлагбаум поднялся и седан поехал вверх. Однако что-то вдруг пошло не так и «Шевроле» остановился.

Возможно, у автомобиля с удмуртскими номерами заглох мотор, или водитель вдруг решил вернуться на парковку, но, так или иначе, Lanos покатился назад. Автомобиль сломал уже опустившийся шлагбаум, после чего попытался всё-таки уехать прочь из торгового центра. Однако шлагбаум не собирался его отпускать и проткнул зелёный седан через открытое окно водительской двери, вдребезги разбив заднее стекло.

На этом водитель решил ретироваться и уехать как можно скорее, не удосужившись даже вытащить из салона автомобиля конец сломанного шлагбаума. Вместо этого Chevrolet поддал газу и оторвал шлагбаум от базы, уехав вместе с необычным «трофеем». Номер автомобиля отлично виден на записи, поэтому администрация торгового центра, вероятно, обратится к владельцу «Ланоса» за возмещением.