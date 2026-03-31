Появились первые фотографии нового кроссовера Skoda Peaq

Длина автомобиля составляет 4874 мм, что на 116 мм больше, чем у модели Skoda Kodiaq, колесная база — 2965 мм. Предусмотрены две компоновки — пятиместная с багажником на 1010 л и семиместная с 299 л. Также в Skoda Peaq есть отсек на 37 л. для зарядных кабелей.

Базовая версия получит электромотор мощностью 204 л.с. и батарею, обеспечивающую запас хода 460 км. Разгон до 100 км/ч составит 8,6 с. Более дорогие модификации получат 286-сильный двигатель и аккумулятор на 91 кВт⋅ч, что позволит проехать более 600 км без подзарядки. Топовый Peaq можно будет заказать с двумя электромоторами суммарной мощностью 299 л.с. и полным приводом.