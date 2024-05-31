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Новости
Опубликовано 31 мая 2024, 14:25
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Toyota Land Cruiser Prado получил ностальгическую спецверсию Kakadu

Дизайн Prado Kakadu сделали в стиле модели предыдущего поколения
Toyota показала новый Land Cruiser Prado со старым дизайном. Специальная версия Kakadu, доступная только на австралийском рынке, предназначена тем, кому больше по душе была внешность модели предыдущего поколения. Отличие Prado Kakadu от прочих исполнений внедорожника — радиаторная решетка в стиле предыдущего Prado с эмблемой марки вместо надписи Toyota. Кроме того, у такого автомобиля обвес окрашен в цвет кузова, а по бокам установлены широкие подножки.
Toyota Land Cruiser Kakadu
Toyota Land Cruiser Kakadu
© Toyota
Лиза Будрина

Стоимость специальной версии Toyota Land Cruiser Prado Kakadu в Австралии — почти 100 тысяч австралийских долларов, что эквивалентно шести миллионам рублей. Это самая дорогая комплектация в линейке, а всего их пять. Базовый Prado обходится австралийцам в 72,5 тысяч местных долларов (4,35 миллиона рублей), и у него есть 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов вместо прежнего семидюймового дисплея, экран мультимедийной системы диагональю те же 12,3 дюйма, цифровое зеркалом заднего вида и акустическая система JBL.

Альтернативный вариант оформления Toyota Land Cruiser Prado

Альтернативный вариант оформления Toyota Land Cruiser Prado

© Toyota

В Австралии новый Toyota Land Cruiser Prado дебютировал с безальтернативной связкой 2,8-литрового турбодизеля мощностью 204 лошадиные силы, дополненного 48-вольтовой мягкогибридной системой, и восьмидиапазонной автоматической коробки передач. Самому дорогому Прадо положены отделка салона высококачественной кожей, подножки с подсветкой, обширный набор электронных систем безопасности, а также сиденья с подогревом и вентиляцией.

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Carscoops отмечает, что предыдущий Prado пользовался популярностью в стране, и это и стало причиной появления ностальгического исполнения Kakadu в локальной модельной линейке. Помимо этой версии, австралийцам доступны два других варианта оформления внедорожника — с круглыми и прямоугольными фарами.

Toyota представила Land Cruiser Prado шестого поколения в августе прошлого года — тогда дебютировал вариант для рынка США. Под конец того же года модель добралась до Европы и вызвала ажиотаж: например, покупателям из Германии потребовалось всего полчаса, чтобы забронировать 1000 экземпляров от местного представительства.

Источник:Toyota Australia
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#Toyota
#Prado
#Новинки
#Внедорожники