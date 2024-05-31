Toyota Land Cruiser Prado получил ностальгическую спецверсию Kakadu

Стоимость специальной версии Toyota Land Cruiser Prado Kakadu в Австралии — почти 100 тысяч австралийских долларов, что эквивалентно шести миллионам рублей. Это самая дорогая комплектация в линейке, а всего их пять. Базовый Prado обходится австралийцам в 72,5 тысяч местных долларов (4,35 миллиона рублей), и у него есть 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов вместо прежнего семидюймового дисплея, экран мультимедийной системы диагональю те же 12,3 дюйма, цифровое зеркалом заднего вида и акустическая система JBL.