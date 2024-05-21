В Казахстане начали продавать новый Land Cruiser Prado. На 3 млн дешевле, чем в России

В Казахстане начали продавать новый Land Cruiser Prado. На 3 млн дешевле, чем в РоссииЦены на новый внедорожник в соседней стране начинаются от 6,5 миллиона рублей
Комплектации автомобилей для Казахстана не будут уникальными — начальная получила атмосферный 2,7-литровый двигатель мощностью 163 лошадиные силы. Более премиальные версии оснащаются 2,4-литровым агрегатом с турбонаддувом и пиковой отдачей 278 «лошадей». Помимо этого будет и дизельная версия с 2,8-литровым мотором мощностью 204 лошадиные силы.
Как отмечает портал «Авто.ру», первым обративший внимание на публикацию прайс-листа, топовая версия First Edition в Казахстане будет стоить порядка 9,5 миллиона рублей — в России с этой отметки «стартуют» базовые комплектации.
Накануне стало известно, что новые «Прадо» начали поступать в дилерские центры по России. Стоимость начинается от девяти миллионов, при этом у одного из дилеров из Санкт-Петербурга автомобиль обойдется в 20 миллионов.