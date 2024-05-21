В Казахстане начали продавать новый Land Cruiser Prado. На 3 млн дешевле, чем в России

Цены на новый внедорожник в соседней стране начинаются от 6,5 миллиона рублей

Toyota Land Cruiser Prado в Казахстане стоит на 3 миллиона дешевле, чем в России. Казахстанское представительство японской компании опубликовало первичный прайс-лист на новинку, которая на рынке соседней страны будет продаваться под название Land Cruiser 250. Оказалось, что покупателям из Казахстана внедорожник обойдется в 6,5 миллиона рублей — это на три миллиона дешевле ввезенного по параллельному импорту в Россию.