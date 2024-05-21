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Новости
Опубликовано 21 мая 2024, 20:11
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В Казахстане начали продавать новый Land Cruiser Prado. На 3 млн дешевле, чем в России

Цены на новый внедорожник в соседней стране начинаются от 6,5 миллиона рублей
Toyota Land Cruiser Prado в Казахстане стоит на 3 миллиона дешевле, чем в России. Казахстанское представительство японской компании опубликовало первичный прайс-лист на новинку, которая на рынке соседней страны будет продаваться под название Land Cruiser 250. Оказалось, что покупателям из Казахстана внедорожник обойдется в 6,5 миллиона рублей — это на три миллиона дешевле ввезенного по параллельному импорту в Россию.
В Казахстане начали продавать новый Land Cruiser Prado. На 3 млн дешевле, чем в России
© Toyota
Анастасия Мельник

Комплектации автомобилей для Казахстана не будут уникальными — начальная получила атмосферный 2,7-литровый двигатель мощностью 163 лошадиные силы. Более премиальные версии оснащаются 2,4-литровым агрегатом с турбонаддувом и пиковой отдачей 278 «лошадей». Помимо этого будет и дизельная версия с 2,8-литровым мотором мощностью 204 лошадиные силы.

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Как отмечает портал «Авто.ру», первым обративший внимание на публикацию прайс-листа, топовая версия First Edition в Казахстане будет стоить порядка 9,5 миллиона рублей — в России с этой отметки «стартуют» базовые комплектации.

© Toyota

Накануне стало известно, что новые «Прадо» начали поступать в дилерские центры по России. Стоимость начинается от девяти миллионов, при этом у одного из дилеров из Санкт-Петербурга автомобиль обойдется в 20 миллионов.

Источник:«Авто.ру»
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Toyota
#Land Cruiser
#Prado