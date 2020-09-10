11:16

Toyota Land Cruiser Prado обновился и стал мощнее: известны цены для России

Дизельный мотор внедорожника форсировали с 177 до 200 лошадиных сил

Обновлённый Toyota Land Cruiser Prado © Toyota
Лиза Будрина
Компания Toyota объявила о начале приёма заказов на обновлённый Land Cruiser Prado в России: внедорожник получил новую мультимедийную систему и расширенный комплекс систем безопасности. Но главным нововведением стал модернизированный дизель объёмом 2,8 литра, мощность которого увеличили с 177 до 200 лошадиных сил. Цены на новинку начинаются от 2 656 000 рублей (на уровне дореформенной модели), а дизельная модификация стоит от 3 887 000 рублей.

С места до 100 километров в час обновлённый Prado разгоняется за 9,9 секунды, что на 2,8 секунды быстрее дореформенной модели, а максимальная скорость осталась прежней и составляет 175 километров в час. В компании отметили, что, несмотря на увеличение мощности до 200 сил, внедорожник остался в выгодной налоговой категории.

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В расширенный список оборудования обновлённого Land Cruiser Prado входит 9-дюймовый цветной центральный дисплей и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также появилась новая спецверсия Black Onix, которая отличается от прочих накладками на переднем и заднем бамперах, эмблемами с названием версии.

Ниже в таблице приведены актуальные розничные цены на обновлённый Toyota Land Cruiser Prado.

МодификацияЦена в рублях
Классик, 2.7, бензин2 656 000
Стандарт, 2.7, бензин, 5МКП2 889 000
Стандарт, 2.7, бензин, 6АКП2 935 000
Комфорт, 2.7, бензин3 563 000
Элеганс, 4.0, бензин3 867 000
Элеганс, 2.8, дизель3 887 000
Элеганс Плюс, 4.0, бензин3 976 000
Элеганс Плюс, 2.8, дизель3 996 000
Престиж, 4.0, бензин4 130 000
Престиж, 2.8, дизель4 151 000
Black Onyx (5 мест), 4.0, бензин4 696 000
Black Onyx (5 мест), 2.8, дизель4 716 000
Black Onyx (7 мест), 4.0, бензин4 767 000
Black Onyx (7 мест), 2.8, дизель4 787 000

Топовую комплектацию дополнили навигацией на русском языке и пакетом активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, который включает адаптивный круиз-контроль и систему предупреждения о столкновении с функцией распознавания пешеходов, велосипедистов и других участников движения в тёмное время суток.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за восемь месяцев 2020 года в России было продано 7 579 экземпляров Land Cruiser Prado. По оценкам российского офиса Toyota, на дизельную версию Prado приходится около 62 процентов всех продаж.