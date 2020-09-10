Toyota Land Cruiser Prado обновился и стал мощнее: известны цены для России

В расширенный список оборудования обновлённого Land Cruiser Prado входит 9-дюймовый цветной центральный дисплей и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также появилась новая спецверсия Black Onix, которая отличается от прочих накладками на переднем и заднем бамперах, эмблемами с названием версии.

Ниже в таблице приведены актуальные розничные цены на обновлённый Toyota Land Cruiser Prado.