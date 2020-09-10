Toyota Land Cruiser Prado обновился и стал мощнее: известны цены для России

С места до 100 километров в час обновлённый Prado разгоняется за 9,9 секунды, что на 2,8 секунды быстрее дореформенной модели, а максимальная скорость осталась прежней и составляет 175 километров в час. В компании отметили, что, несмотря на увеличение мощности до 200 сил, внедорожник остался в выгодной налоговой категории.
В расширенный список оборудования обновлённого Land Cruiser Prado входит 9-дюймовый цветной центральный дисплей и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также появилась новая спецверсия Black Onix, которая отличается от прочих накладками на переднем и заднем бамперах, эмблемами с названием версии.
Ниже в таблице приведены актуальные розничные цены на обновлённый Toyota Land Cruiser Prado.
|Модификация
|Цена в рублях
|Классик, 2.7, бензин
|2 656 000
|Стандарт, 2.7, бензин, 5МКП
|2 889 000
|Стандарт, 2.7, бензин, 6АКП
|2 935 000
|Комфорт, 2.7, бензин
|3 563 000
|Элеганс, 4.0, бензин
|3 867 000
|Элеганс, 2.8, дизель
|3 887 000
|Элеганс Плюс, 4.0, бензин
|3 976 000
|Элеганс Плюс, 2.8, дизель
|3 996 000
|Престиж, 4.0, бензин
|4 130 000
|Престиж, 2.8, дизель
|4 151 000
|Black Onyx (5 мест), 4.0, бензин
|4 696 000
|Black Onyx (5 мест), 2.8, дизель
|4 716 000
|Black Onyx (7 мест), 4.0, бензин
|4 767 000
|Black Onyx (7 мест), 2.8, дизель
|4 787 000
Топовую комплектацию дополнили навигацией на русском языке и пакетом активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, который включает адаптивный круиз-контроль и систему предупреждения о столкновении с функцией распознавания пешеходов, велосипедистов и других участников движения в тёмное время суток.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за восемь месяцев 2020 года в России было продано 7 579 экземпляров Land Cruiser Prado. По оценкам российского офиса Toyota, на дизельную версию Prado приходится около 62 процентов всех продаж.