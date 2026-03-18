Правила пользования платными парковками в Санкт-Петербурге поменяют до конца марта

«В настоящее время комитетом организована работа по согласованию проекта постановления с членами правительства. Планируемый срок принятия проекта постановления — до конца марта 2026 года», — цитирует «Фонтанка» ответ на депутатский запрос, который обнародовала депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Ольга Штанникова.

Внести изменения в парковочную сессию можно до конца дня, в который была внесена плата за парковку. Изменению подлежат государственный регистрационный номер транспортного средства, номер парковочной зоны, время окончания оплаченного периода времени размещения транспортного средства на платной парковке. При этом вносить изменения в данные конкретной парковочной сессии позволят только один раз.

Также если пользователь изменит номер машины и парковочной зоны, он уже не сможет поменять время, а если изменит время окончания стоянки — не сможет изменить зону и номер автомобиля.

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга предупредили, что изменение правил не подразумевает введения постоплаты парковки: начать парковочную сессию на платной стоянке все равно необходимо.

«Новый проект не означает оплату за размещение транспортного средства постфактум, пользователь платной парковки в обязательном порядке должен начать парковочную сессию не позднее 15 минут после размещения транспортного средства на платной парковке и произвести оплату за необходимый ему период времени», — приводит слова представителя комитета агентство ТАСС.