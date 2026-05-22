Опубликовано 22 мая 2026, 06:031 мин.
Праворульные авто под вопросом: власти РФ займутся исследованием безопасности таких машин
В России планируют ввести спецобучение для водителей автомобилей с правым рулем. Российское правительство поручило профильным ведомствам вплотную заняться автомобилями с правым расположением руля. До 2028 года Минтранс, МВД, Минпромторг и институт НАМИ должны провести комплексное исследование и доложить, насколько такие машины опасны для участников движения. Об этом свидетельствует документ кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.
Параллельно власти намерены выяснить, нужно ли вводить специальное обучение для водителей «праворулек». Эту задачу до 2027 года должны решить Минпросвещения, МВД и Минпромторг.
Особое внимание — регионам, где доля таких автомобилей в общем парке особенно высока. Если решение будет принято, управлять машинами с правым рулем там можно будет только после специальной подготовки.
Обе инициативы включены в план мероприятий по реализации стратегии безопасности дорожного движения, рассчитанный до 2030 года (с горизонтом до 2036-го).
Ранее сообщалось, что в Казахстан запретили ввозить праворульные автомобили.