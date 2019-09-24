Священник предложил оплачивать парковку около церкви молитвой

За один час парковки нужно прочитать молитву к Деве Марии 10 раз, за два часа — 20, и так далее. За парковку в течение пяти часов священник предлагает один раз полностью прочитать молитву Святого Розария — сочетание устной и мысленной молитвы из четырех объемных частей.

По задумке пастора, такой шаг поможет популяризировать церковь среди местного населения. Как он рассказал изданию Avvenire, в последнее время культура посещения церкви снижается, и вот такой полушуточной парковкой он решил привлечь к этой проблеме внимание прихожан.