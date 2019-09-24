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14:33

Священник предложил оплачивать парковку около церкви молитвой

Следить за «оплатой», по его словам, будут только Бог и Дева Мария

Священник из Италии придумал необычный способ повысить число прихожан и приучить их уделять больше внимания вере — он поставил около церкви знак, на котором прописаны тарифы на парковку. Только платить за нее нужно не деньгами, а чтением молитв.

За один час парковки нужно прочитать молитву к Деве Марии 10 раз, за два часа — 20, и так далее. За парковку в течение пяти часов священник предлагает один раз полностью прочитать молитву Святого Розария — сочетание устной и мысленной молитвы из четырех объемных частей.

По задумке пастора, такой шаг поможет популяризировать церковь среди местного населения. Как он рассказал изданию Avvenire, в последнее время культура посещения церкви снижается, и вот такой полушуточной парковкой он решил привлечь к этой проблеме внимание прихожан.

На вопрос, кто будет отслеживать «оплату» парковки, пастор ответил, что прихожане отвечают только перед Богом и Девой Марией. «Я буду счастлив, даже если каждый водитель прочитает молитву хотя бы по одному разу», — добавил он.