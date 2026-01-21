Представлена обновленная версия Skoda Kushaq

Skoda Kushaq получил новые светодиодные фары и решетку радиатора. Фирменная графика с разделением фар на две секции сохранилась, а в дизайне появились новые декоративные световые элементы.

«Свет — это новый хром. Вкусы индийских покупателей быстро меняются. Однако они по-прежнему ценят хром, поэтому световые элементы дополняются ребрами в решетке радиатора, дверных ручках и оконных рамах с хромированной отделкой», — пояснил дизайнер Ромен Букайль широкое использование световых элементов в экстерьере машины.

В оформлении интерьера появились декоративные вставки под карбон и новая отделка сидений. В максимальной комплектации есть вентиляция передних сидений и электропривод с памятью настроек для водительского сиденья. Климат-контроль теперь является стандартом для всех версий.

Под капотом обновлённого Kushaq — знакомая гамма турбомоторов TSI, включающая 1.0-литровый трёхцилиндровый двигатель мощностью 115 л.с. и 1,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 150 л.с. Оба агрегата работают в сочетании с 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для версии 1.5 TSI доступен и 7-ступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями.

