Представлено новое поколение Li Auto L9

Главной особенностью новинки стала рекордная вычислительная мощность — 2 560 трлн операций в секунду. Она обеспечивается парой собственных чипов Mach 100. По скорости обработки информации новый Li Auto L9 обходит предыдущего рекордсмена, Xpeng G7.

Шасси автомобиля полностью переработано. Среди технических новшеств — электромеханическая тормозная система и управление «по проводам». Производитель уверяет, что эти системы обеспечивают безопасность на нескольких уровнях. Все колеса нового L9 управляемые, что позволяет уменьшить радиус поворота и улучшить поведение автомобиля на дороге. В активной подвеске применяются мощные электроприводы, которые делают ненужными механические стабилизаторы поперечной устойчивости.

Оригинальный Li Auto L9, запущенный в 2022 году, изначально был очень успешен: в 2023 году было продано 114,4 тыс. машин, однако затем у него появились сильные конкуренты. Среди них Aito M9, Denza N9 и Zeekr 9X. В результате продажи Li Auto L9 упали на 25% в 2024 году и на 47% в 2025-м. Прошлогодний небольшой рестайлинг интереса к машине не подогрел, в результате на рынок выводят новое поколение.

Активная подвеска: L9 Livis оснащается активной подвеской на 800 В, которая может независимо поднимать каждое колесо с усилием в 10 000 ньютонов, что, по заявлению производителя, делает стабилизаторы поперечной устойчивости ненужными. Стоимость новинки в Китае составит 559,8 тыс. юаней (7,8 млн рублей). Точные данные о мощности, ёмкости батареи и запасе хода пока не раскрываются.