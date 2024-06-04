В России предложили снизить транспортный налог для льготников

Депутаты заявили, что в нескольких российских регионах предусмотрено полное освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного автомобиля для льготных категорий граждан. При этом в большинстве субъектах предусмотрено частичное освобождение от уплаты, которое ограничено определенной мощностью двигателя машины, зарегистрированной на льготников.

К примеру, в отношении транспортного средства, принадлежащего многодетной семье в Свердловской области освобождение от налога предусмотрено для моторов до 200 лошадиных сил. В Воронежской, Белгородской и Курской областях этот показатель составляет 150, 130 и 100 лошадиных сил соответственно.