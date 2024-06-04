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Новости
Опубликовано 04 июня 2024, 16:10
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В России предложили снизить транспортный налог для льготников

Новый подход позволит льготным категориям граждан выбирать наиболее подходящие под свои нужды транспортные средства
Депутаты Госдумы предлагают уменьшить транспортный налог для льготных категорий граждан. Причем по их инициативе, льготы будут действовать независимо от мощности двигателя машин. С таким предложением выступили лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По данным информационного агентства РИА Новости, депутаты уже направили законопроект на рассмотрение нижней палатой Федерального собрания. Чиновники считают, что уменьшение налоговой базы на установленные регионами показатели приведет к снижению налогового бремени для льготных категорий автовладельцев.
В России предложили снизить транспортный налог для льготников
© Freepik
Анастасия Мельник

Депутаты заявили, что в нескольких российских регионах предусмотрено полное освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного автомобиля для льготных категорий граждан. При этом в большинстве субъектах предусмотрено частичное освобождение от уплаты, которое ограничено определенной мощностью двигателя машины, зарегистрированной на льготников.

К примеру, в отношении транспортного средства, принадлежащего многодетной семье в Свердловской области освобождение от налога предусмотрено для моторов до 200 лошадиных сил. В Воронежской, Белгородской и Курской областях этот показатель составляет 150, 130 и 100 лошадиных сил соответственно.

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В результате многодетные семьи встают перед выбором — купить вместительный и мощный автомобиль, выпав из списка льготников, или довольствоваться небольшой машиной, не платя налог. Законопроектом от депутатов ЛДПР определяется в отношении транспортных средств, которые зарегистрированы на физических лиц, имеющих право на налоговые льготы, что налоговая база подлежит уменьшению на количество лошадиных сил, в пределах которого законом субъекта Российской Федерации установлена соответствующая налоговая льгота.

В середине марта депутаты Госдумы в очередной раз предложили отменить транспортный налог. Чиновники считают, что плату необходимо отвязать от мощности моторов.

Источник:РИА «Новости»
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Россия
#Законы