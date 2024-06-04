В России предложили снизить транспортный налог для льготников

В России предложили снизить транспортный налог для льготниковНовый подход позволит льготным категориям граждан выбирать наиболее подходящие под свои нужды транспортные средства
Депутаты заявили, что в нескольких российских регионах предусмотрено полное освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного автомобиля для льготных категорий граждан. При этом в большинстве субъектах предусмотрено частичное освобождение от уплаты, которое ограничено определенной мощностью двигателя машины, зарегистрированной на льготников.
К примеру, в отношении транспортного средства, принадлежащего многодетной семье в Свердловской области освобождение от налога предусмотрено для моторов до 200 лошадиных сил. В Воронежской, Белгородской и Курской областях этот показатель составляет 150, 130 и 100 лошадиных сил соответственно.
В результате многодетные семьи встают перед выбором — купить вместительный и мощный автомобиль, выпав из списка льготников, или довольствоваться небольшой машиной, не платя налог. Законопроектом от депутатов ЛДПР определяется в отношении транспортных средств, которые зарегистрированы на физических лиц, имеющих право на налоговые льготы, что налоговая база подлежит уменьшению на количество лошадиных сил, в пределах которого законом субъекта Российской Федерации установлена соответствующая налоговая льгота.
В середине марта депутаты Госдумы в очередной раз предложили отменить транспортный налог. Чиновники считают, что плату необходимо отвязать от мощности моторов.