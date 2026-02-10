Превратит в короля дрифта: GM создал систему, пускающую автомобиль в занос

Как следует из описания, бортовой контроллер будет определять намерения водителя войти в управляемый занос и отличать его от случайного скольжения посредством анализа угла поворота руля и положения педали акселератора. После этого система будет автоматически регулировать аэродинамический баланс между передней и задней осями, перераспределяя прижимную силу для облегчения входа в дрифт и поддержания скольжения.

Технически система будет состоять из подвижных элементов — спойлеров, крыльев или диффузоров, снабженных приводами. В режиме дрифта она сможет уменьшать прижимную силу на задней оси, делая автомобиль более отзывчивым к заносу.