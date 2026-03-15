При столкновении двух трамваев на северо-западе Москвы пострадали 22 человека

Первоначально сообщалось, что при ДТП пострадало 13 человек, включая двоих детей. Движение с ул. Свободы на Волоколамское шоссе по направлению в центр было перекрыто, на место прибыли представители экстренных служб. Затем число травмированных увеличилось.

«Количество пострадавших увеличилось до 22 человек, в том числе 5 детей», — уточнили в московской Госавтоинспекции.

Оба попавших в ДТП трамвая следовали по маршруту № 6, уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Причины и обстоятельства случившегося будут установлены специальной комиссией с участием специалистов Московского метрополитена и производителя трамваев», — отмечается в сообщении.

За управлением одного из вагонов находился опытный водитель со стажем работы 23 года. От остановки «Братцево» до метро «Сокол» вместо трамваев временно выведены на линию автобусы.

Прокуратура Москвы начала проверку по факту инцидента, уточняется в Telegram-канале ведомства. Telegram-канал "112" уточняет, что после ДТП госпитализирован 21 человек.