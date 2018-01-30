Названы российские цены на семиместный кроссовер Peugeot
Компания Peugeot объявила российские цены на кроссовер 5008. Модель, которая будет доступна в пяти- и семиместном исполнении, оценивается минимум в 1,9 миллиона рублей. Продажи новинки начнутся в феврале.
Габаритная длина кроссовера составляет 4641 миллиметр – на 165 миллиметров больше предшественника и на 194 миллиметра больше модели 3008, построенной на той же модульной платформе EMP2.
Кроме того, у кроссовера 5008 на 60 миллиметров больше свободного пространства для коленей задних пассажиров, чем у 3008, а спинки кресел второго ряда регулируются в пределах 150 миллиметров. Если задние сиденья полностью сложить, то объем багажника увеличится с 1060 до 2150 миллиметров.
Новинка будет доступна со 150-сильным бензиновым двигателем 1.6 и двухлитровым дизелем аналогичной мощности. Оба агрегата работают в паре только с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
В базовое оснащение входит задний парктроник, круиз-контроль, система контроля давления в шинах, климат-контроль, датчики света и дождя, самозатемняющееся зеркало заднего вида, подогрев передних сидений, мультимедийная система с восьмидюймовым экраном.
Цены на Peugeot 5008
|Двигатель
|Комплектация
|Цена (рублей)
|Бензин, 150 сил
|Active
|от 1 899 000
|Бензин, 150 сил
|Allure
|от 2 039 000
|Бензин, 150 сил
|GT Line
|от 2 179 000
|Дизель, 150 сил
|Active
|от 2 029 000
|Дизель, 150 сил
|Allure
|от 2 169 000
|Дизель, 150 сил
|GT Line
|от 2 309 000
Также для модели в других модификациях доступны светодиодные фары, адаптивный круиз, передняя и задняя камеры, бесключевой доступ, беспроводная зарядка для смартфонов, навигация, передние кресла с массажем.
Для сравнения, Kia Sorento со 188-сильным бензиновым мотором стоит от двух миллионов рублей, а с 200-сильным дизелем – от 2,3 миллиона рублей. Renault Koleos со 144-сильным мотором обойдется минимум в 1,8 миллиона рублей, а Hyundai Santa Fe – почти в 1,9 миллиона.