Названы российские цены на семиместный кроссовер Peugeot

Компания Peugeot объявила российские цены на кроссовер 5008. Модель, которая будет доступна в пяти- и семиместном исполнении, оценивается минимум в 1,9 миллиона рублей. Продажи новинки начнутся в феврале.

Габаритная длина кроссовера составляет 4641 миллиметр – на 165 миллиметров больше предшественника и на 194 миллиметра больше модели 3008, построенной на той же модульной платформе EMP2.

Кроме того, у кроссовера 5008 на 60 миллиметров больше свободного пространства для коленей задних пассажиров, чем у 3008, а спинки кресел второго ряда регулируются в пределах 150 миллиметров. Если задние сиденья полностью сложить, то объем багажника увеличится с 1060 до 2150 миллиметров.

Новинка будет доступна со 150-сильным бензиновым двигателем 1.6 и двухлитровым дизелем аналогичной мощности. Оба агрегата работают в паре только с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В базовое оснащение входит задний парктроник, круиз-контроль, система контроля давления в шинах, климат-контроль, датчики света и дождя, самозатемняющееся зеркало заднего вида, подогрев передних сидений, мультимедийная система с восьмидюймовым экраном.

Цены на Peugeot 5008

Двигатель Комплектация Цена (рублей) Бензин, 150 сил Active от 1 899 000 Бензин, 150 сил Allure от 2 039 000 Бензин, 150 сил GT Line от 2 179 000 Дизель, 150 сил Active от 2 029 000 Дизель, 150 сил Allure от 2 169 000 Дизель, 150 сил GT Line от 2 309 000

Также для модели в других модификациях доступны светодиодные фары, адаптивный круиз, передняя и задняя камеры, бесключевой доступ, беспроводная зарядка для смартфонов, навигация, передние кресла с массажем.

Для сравнения, Kia Sorento со 188-сильным бензиновым мотором стоит от двух миллионов рублей, а с 200-сильным дизелем – от 2,3 миллиона рублей. Renault Koleos со 144-сильным мотором обойдется минимум в 1,8 миллиона рублей, а Hyundai Santa Fe – почти в 1,9 миллиона.